Президент «Амкара» отреагировал на планы по слиянию с ФК «Звезда»

В руководстве «Амкара» не обсуждали слияние с ФК «Звезда» Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Президент футбольного клуба «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков прокомментировал информацию о возможном слиянии клуба с ФК «Звезда». В беседе с URA.RU он заявил, что такие планы с ним никто не обсуждал.

«Вопросы по объединению [двух клубов] со мной никто не проговаривал», — заявил Чупраков. Экс-капитан «Амкара» и соучредитель ФК «Звезда» Алексей Попов назвал нелогичным возможное объединение двух клубов.

«Как мне кажется, это [слияние „Амкара“ и „Звезды“] неправильно. Это две совершенно разные истории. И непонятно, как будет происходить слияние, через закрытие „Звезды“? А как объединить историю футбольных клубов, игроков, которые за них выступают, как быть с болельщиками? Мне кажется, это какой-то пиар-ход чтобы просто закрыть „Звезду“», — отметил в беседе с URA.RU Попов. Он также предположил, что логичнее было бы оставить одну команду во второй по значимости лиге, а вторую — выводить в Премьер-лигу.

Ранее источник, близкий к краевому правительству рассказал о планах по возможному объединению двух пермских футбольных клубов в связи с экономической ситуацией. В администрации губернатора отмечали, что продолжают оказывать финансовую поддержку обоим клубам. Субсидии ФК «Звезда» и «Амкар» в текущем году определены в размерах 22 и 21 млн рублей соответственно.

«Амкар», выступавший в Премьер-лиге, был ликвидирован в 2018 году. Причиной послужили отсутствие финансовых гарантий и накопившиеся долги клуба. В 2020 году краевые власти приобрели права на футбольный клуб и заявили о его возрождении. Клуб возглавил экс-президент ликвидированного «Амкара» Валерий Чупраков. В свою очередь ФК «Звезда», основанный в 1932 году, просуществовал до 1997 года, а в 2018 году был возрожден.

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