Власти оставили пермские спортклубы без финансирования

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» не получит бюджетные деньги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае три профессиональных спортивных клуба из десяти не получат средства из бюджета в 2022 году. Об этом говорится в приказе министерства физкультуры и спорта края, опубликованном на сайте ведомства.

«Отказать в предоставлении в 2022 году из бюджета Пермского края субсидии профессиональным спортивным клубам Пермского края: автономной некоммерческой организации «Женский мини-футбольный клуб «Красная Кама», Пермской региональной общественной организации ХК «Молот», Пермской краевой общественной организации «Гандбольный клуб Пермские медведи»», — говорится в приказе.

Клубам отказали в получении денег из-за имеющейся перед налоговыми органами задолженности, пояснили в пресс-службе минспорта Пермского края. «Как только налоговая задолженность будет погашена, министерство физкультуры и спорта проведет дополнительный отбор заявок на предоставление субсидий», — пояснили URA.RU пояснили в ведомстве.

Самая большая субсидия (89 млн рублей) досталась баскетбольному клубу «Парма». С учетом средств, выделенных из бюджета Перми, «Парма» получит в 2022 году 169 млн рублей.

Субсидии футбольным клубам «Звезда-2005», «Звезда» и «Амкар» определены в размерах 29, 22 и 21 млн рублей соответственно. Мини-футбольный клуб «А-тур», клуб настольного тенниса «Пермспецкабель», а также клуб по хоккею на траве «Юность» в совокупности получат от минспорта Прикамья семь миллионов рублей.

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