Источник: ФК «Звезда» присоединят к «Амкару»

Ни власти, ни спонсоры не могут потянуть два клуба Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

ФК «Звезда» может прекратить свое самостоятельное существование. Как сообщил URA.RU источник, близкий к краевому правительству, «Звезду» могут присоединить к ФК «Амкар».

«Обсуждается объединение „Звезды“ с „Амкаром“. В нынешней экономической ситуации возможностей поддерживать финансово два футбольных клуба нет ни у краевого бюджета, ни у спонсоров. Лучше сконцентрироваться на поддержке одного клуба и сделать общими усилиями все для того, чтобы он добился успеха», — пояснил источник.

В пресс-службе администрации губернатора отметили, что правительство Пермского края «в равной степени поддерживает профессиональные команды за счет средств бюджета Пермского края в формате 50/50». «То есть клубы самостоятельно должны привлекать средств не меньше, чем получают из бюджета. В прошлом году ФК „Звезда“ не подтвердил необходимый объем внебюджета. После исполнения обязательств клубу был перечислен первый транш субсидии 2022 года», — пояснили в пресс-службе. И добавили, что правительство со своей стороны выполнило обязательства в полном объеме.

В 2018 году правительство Пермского края отказало в финансировании ФК «Амкар». В результате у клуба отозвали лицензию и исключили из премьер-лиги. Чуть позже начался процесс ликвидации «Амкара». В качестве альтернативы пермские власти решили возродить ФК «Звезда». В 2020 году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина регион выкупил бренд «Амкара». Весной 2021 года футбольный клуб «Амкар» был зарегистрирован в качестве автономной некоммерческой организации. Главным тренером футбольного клуба «Амкар-Пермь» назначен Рустем Хузин, президентом — один из основателей клуба Валерий Чупраков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам