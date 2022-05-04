Учителей в Урае заставляют мыть остановки

В Урае учителей заставляют мыть остановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Урае (ХМАО) учителей якобы заставляют мыть остановки, которые находятся на закрепленной за школой территорией. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«В Урае загружают учителей для решения вопросов местного значения, то есть не по профилю их прямой деятельности. А именно, их заставляют мыть остановки. Это происходит из-за того, что предприятия АО „Дорожник“, которое занималось обсаживанием остановок, уже нет. Его ликвидировали. Учителя с этим не согласны, но ничего сделать не могут», — сказал Насибуллин.

Директор гимназии в Урае Наталья Овденко в разговоре с корреспондентом агентства подтвердила информацию о том, что педагоги занимаются уборкой остановок на закрепленной за школой территории. Однако заверила, что уборка является инициативой гимназии. «За нами закреплена определенная территория — это территория образовательной организации, и близлежащая. Нас не заставляли, это наша инициатива», — сказала руководитель гимназии.

Помощник прокурора в Урае Елена Сысоева рассказала корреспонденту агентства, что из-за ситуации в адрес прокуратуры поступила жалоба с требованием провести проверку. «Заявление было принято. По обращению будет организована проверка», — сказала Сысоева.