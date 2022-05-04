Иван Ургант анонсировал концертный тур по Германии

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Премия Е1. Екатеринбург, ургант иван
Иван Ургант анонсировал гастроли по трем городам в Германии Фото:

Телеведущий Иван Ургант собирается провести серию концертов в Германии. Артист выступит в Дортмунде, Оффенбахе-ам-Майне и Карлсруэ в начале июня.

В ФРГ он поедет вместе со всей командой своего шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». При этом после начала спецоперации РФ на Украине программа пока ни разу не вышла в эфир. Минимальная цена билета составляет 39 евро, самого дорогого — 149 евро, сообщается на сайте STARS Ticket.

Ранее телеведущий опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». Он объяснил отсутствие телепередачи в эфире тем, что произошли изменения в сетке вещания. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. 25 марта отец Урганта сообщил, что его сын находится в Москве со своей семьей.

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Телеведущий Иван Ургант собирается провести серию концертов в Германии. Артист выступит в Дортмунде, Оффенбахе-ам-Майне и Карлсруэ в начале июня. В ФРГ он поедет вместе со всей командой своего шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». При этом после начала спецоперации РФ на Украине программа пока ни разу не вышла в эфир. Минимальная цена билета составляет 39 евро, самого дорогого — 149 евро, сообщается на сайте STARS Ticket. Ранее телеведущий опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». Он объяснил отсутствие телепередачи в эфире тем, что произошли изменения в сетке вещания. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. 25 марта отец Урганта сообщил, что его сын находится в Москве со своей семьей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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