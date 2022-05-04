Иван Ургант анонсировал концертный тур по Германии

04 мая 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Иван Ургант анонсировал гастроли по трем городам в Германии Фото: Размик Закарян © URA.RU Телеведущий Иван Ургант собирается провести серию концертов в Германии. Артист выступит в Дортмунде, Оффенбахе-ам-Майне и Карлсруэ в начале июня. В ФРГ он поедет вместе со всей командой своего шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». При этом после начала спецоперации РФ на Украине программа пока ни разу не вышла в эфир. Минимальная цена билета составляет 39 евро, самого дорогого — 149 евро, сообщается на сайте STARS Ticket. Ранее телеведущий опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». Он объяснил отсутствие телепередачи в эфире тем, что произошли изменения в сетке вещания. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. 25 марта отец Урганта сообщил, что его сын находится в Москве со своей семьей. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Телеведущий Иван Ургант собирается провести серию концертов в Германии. Артист выступит в Дортмунде, Оффенбахе-ам-Майне и Карлсруэ в начале июня. В ФРГ он поедет вместе со всей командой своего шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». При этом после начала спецоперации РФ на Украине программа пока ни разу не вышла в эфир. Минимальная цена билета составляет 39 евро, самого дорогого — 149 евро, сообщается на сайте STARS Ticket. Ранее телеведущий опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». Он объяснил отсутствие телепередачи в эфире тем, что произошли изменения в сетке вещания. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. 25 марта отец Урганта сообщил, что его сын находится в Москве со своей семьей.