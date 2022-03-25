Отец Урганта раскрыл, где на самом деле находится его сын

25 марта 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Российский телеведущий Иван Ургант со своей семьей находится сейчас в Москве. Об этом сообщил его отец, актер театра и кино Андрей Ургант. «Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», — заявил Андрей Ургант, передает «Комсомольская правда». Сам Андрей Ургант сообщил, что находится в Санкт-Петербурге: «А где мне еще быть? Я и не уезжал никуда». Слухи о том, что Иван Ургант покинул Россию, начали распространяться после новости telegram-канала Baza. Телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила, что телепрограмму «Вечерний Ургант» придется закрыть. Однако в пресс-службе Первого канала эту информацию опровергли и сообщили, что сейчас никакие развлекательные программы не выпускаются в эфир. Сам Ургант 11 марта сообщил что ему дали в отпуск, который он возьмет чуть позже, а затем вернется. После начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины страну покинули многие отечественные и украинские звезды. Среди эмигрантов оказалась народная артистка России Чулпан Хаматова, певица Вера Брежнева, артист Валерий Леонтьев и певица Нюша. На фоне этих событий депутат Госдумы Андрей Красов выступил с инициативой не пускать обратно звезд, покинувших Россию. Кроме того, экс-глава «Роснано» уехал за рубеж. Впоследствии его уволил президент РФ Владимир Путин.