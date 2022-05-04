Врач объяснила, почему лысые мужчины чаще умирают от COVID

05 мая 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

При алопеции снижается защита от сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У мужчин с алопецией (патологическое выпадение волос) на фоне недостатка тестостерона выше риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и смерти после коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова. «Дело в том, что тестостерон, который влияет на алопецию, является сосудистым кардиопротектором. И если мужчине не хватает тестостерона, то у него нет защиты сердечно-сосудистой системы в полной мере. Основной генез COVID — это изменение тромботического ряда, то есть изменения, связанные с микротромбированием. Поэтому могут быть обстоятельства меньшей кардиопротекции и больших проблем, связанных с летальностью. Но когда человек умирает от коронавируса, ему все равно, лысый он или нет», — сказала Екатерина Кривцова. Также эндокринолог отметила, что сами последствия SARS-CoV-2 могут приводить к потере волос. «COVID дает осложнения в виде сосудистых изменений тромботического ряда, который в том числе влияет на микроциркуляцию. Поэтому дает астению постинфекционную, изменение микрососудистого русла зачастую, которое в том числе влияет и на трихологические особенности. Он влияет на уровень и активность синтеза тестостерона. Не на прямую, а опосредовано. Исходя из этих трех позиций: тромботической, постастенической и меняющей андрогенный тестостерон, могут выпадать волосы», — объяснила эндокринолог. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

У мужчин с алопецией (патологическое выпадение волос) на фоне недостатка тестостерона выше риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и смерти после коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова. «Дело в том, что тестостерон, который влияет на алопецию, является сосудистым кардиопротектором. И если мужчине не хватает тестостерона, то у него нет защиты сердечно-сосудистой системы в полной мере. Основной генез COVID — это изменение тромботического ряда, то есть изменения, связанные с микротромбированием. Поэтому могут быть обстоятельства меньшей кардиопротекции и больших проблем, связанных с летальностью. Но когда человек умирает от коронавируса, ему все равно, лысый он или нет», — сказала Екатерина Кривцова. Также эндокринолог отметила, что сами последствия SARS-CoV-2 могут приводить к потере волос. «COVID дает осложнения в виде сосудистых изменений тромботического ряда, который в том числе влияет на микроциркуляцию. Поэтому дает астению постинфекционную, изменение микрососудистого русла зачастую, которое в том числе влияет и на трихологические особенности. Он влияет на уровень и активность синтеза тестостерона. Не на прямую, а опосредовано. Исходя из этих трех позиций: тромботической, постастенической и меняющей андрогенный тестостерон, могут выпадать волосы», — объяснила эндокринолог.