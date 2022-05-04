04 мая 2022

Врач объяснила, почему лысые мужчины чаще умирают от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Лысины. Челябинск., лысина, плешь
При алопеции снижается защита от сердечно-сосудистых заболеваний Фото:
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Коронавирус COVID-19

У мужчин с алопецией (патологическое выпадение волос) на фоне недостатка тестостерона выше риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и смерти после коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова.

«Дело в том, что тестостерон, который влияет на алопецию, является сосудистым кардиопротектором. И если мужчине не хватает тестостерона, то у него нет защиты сердечно-сосудистой системы в полной мере. Основной генез COVID — это изменение тромботического ряда, то есть изменения, связанные с микротромбированием. Поэтому могут быть обстоятельства меньшей кардиопротекции и больших проблем, связанных с летальностью. Но когда человек умирает от коронавируса, ему все равно, лысый он или нет», — сказала Екатерина Кривцова.

Также эндокринолог отметила, что сами последствия SARS-CoV-2 могут приводить к потере волос. «COVID дает осложнения в виде сосудистых изменений тромботического ряда, который в том числе влияет на микроциркуляцию. Поэтому дает астению постинфекционную, изменение микрососудистого русла зачастую, которое в том числе влияет и на трихологические особенности. Он влияет на уровень и активность синтеза тестостерона. Не на прямую, а опосредовано. Исходя из этих трех позиций: тромботической, постастенической и меняющей андрогенный тестостерон, могут выпадать волосы», — объяснила эндокринолог.

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У мужчин с алопецией (патологическое выпадение волос) на фоне недостатка тестостерона выше риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и смерти после коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова. «Дело в том, что тестостерон, который влияет на алопецию, является сосудистым кардиопротектором. И если мужчине не хватает тестостерона, то у него нет защиты сердечно-сосудистой системы в полной мере. Основной генез COVID — это изменение тромботического ряда, то есть изменения, связанные с микротромбированием. Поэтому могут быть обстоятельства меньшей кардиопротекции и больших проблем, связанных с летальностью. Но когда человек умирает от коронавируса, ему все равно, лысый он или нет», — сказала Екатерина Кривцова. Также эндокринолог отметила, что сами последствия SARS-CoV-2 могут приводить к потере волос. «COVID дает осложнения в виде сосудистых изменений тромботического ряда, который в том числе влияет на микроциркуляцию. Поэтому дает астению постинфекционную, изменение микрососудистого русла зачастую, которое в том числе влияет и на трихологические особенности. Он влияет на уровень и активность синтеза тестостерона. Не на прямую, а опосредовано. Исходя из этих трех позиций: тромботической, постастенической и меняющей андрогенный тестостерон, могут выпадать волосы», — объяснила эндокринолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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