Благодаря принятию закона об НДД, нефтяники продолжат разработку месторождений в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уральский полпред Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова смогли защитить Югру от появления городов-призраков, которые грозили возникнуть из-за резкого снижения рентабельности добычи нефти в регионе. В заслугу политикам ставят лоббирование принятия в Госдуме законопроекта о расширении применения налога на дополнительный доход. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона.

«В Югре много истощенных нефтяных месторождений, дальнейшая разработка которых без применения специального налогового режима была бы нерентабельна. Об этом проблеме Якушеву и Комаровой докладывали представители „ЛУКОЙЛа“ и „Сургутнефтегаза“. Полпреду вместе с главой региона пришлось использовать все свои лоббистские возможности для того, чтобы у югорских нефтяников была бы возможность применять налог на дополнительный доход для старых и обводненных месторождений. Иначе они бы резко начали сокращать инвестиции в производство, что могло привести к оттоку рабочей силы, а следовательно и населения из северных городов, в том числе и Сургута», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что структуры «Роснефти» не проявили интереса к включению своих месторождений в специальные квоты, на которые будет распространяться действие налога на дополнительный доход.

В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службах уральского полпредства, «ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что совещание на тему изменения налогового режима для нефтяников в Ханты-Мансийске проводил российский вице-премьер Юрий Борисов. На нем говорилось о необходимости стимулирования отрасли для извлечения трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам