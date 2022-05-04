Чиновники военных администраций городов Запорожской области на подконтрольной Киеву территории незаконно присваивают гуманитарную помощь, а затем перепродают ее мирному населению. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, из-за подобных действий чиновников международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов. Генерал-полковник подчеркнул, что подобные факты демонстрируют истинное «лицо» киевских властей, которые пренебрегают нормами гуманитарного права и морали.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.
Чиновники военных администраций городов Запорожской области на подконтрольной Киеву территории незаконно присваивают гуманитарную помощь, а затем перепродают ее мирному населению. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, из-за подобных действий чиновников международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов. Генерал-полковник подчеркнул, что подобные факты демонстрируют истинное «лицо» киевских властей, которые пренебрегают нормами гуманитарного права и морали. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.