04 мая 2022

Украинские власти в Запорожье перепродают гумпомощь населению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуманитарная помощь донбасцам. Челябинск, продукты, гуманитарная помощь
В Запорожье власти забирают гуманитарную помощь и затем перепродают ее Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чиновники военных администраций городов Запорожской области на подконтрольной Киеву территории незаконно присваивают гуманитарную помощь, а затем перепродают ее мирному населению. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, из-за подобных действий чиновников международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов. Генерал-полковник подчеркнул, что подобные факты демонстрируют истинное «лицо» киевских властей, которые пренебрегают нормами гуманитарного права и морали.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Чиновники военных администраций городов Запорожской области на подконтрольной Киеву территории незаконно присваивают гуманитарную помощь, а затем перепродают ее мирному населению. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, из-за подобных действий чиновников международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов. Генерал-полковник подчеркнул, что подобные факты демонстрируют истинное «лицо» киевских властей, которые пренебрегают нормами гуманитарного права и морали. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...