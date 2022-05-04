04 мая 2022

Дочь экс-главы курганских профсоюзов получила высокий пост. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная вопросам строительства и ремонта детских садов в 2019 году Курган, департамент образования, заставка на экране
В департаменте образования и науки курганской области — новое назначение Фото:

Первым заместителем директора департамента образования и науки Курганской области стала Ирина Андрейченко (дочь экс-председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко). О новом назначении URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ирина Андрейченко официально назначена на пост первого заместителя директора департамента с 29 апреля. Пока она будет курировать вопросы информатизации системы образования, внедрения нового федерального госстандарта, реализации нацпроектов и организации государственной итоговой аттестации (ГИА)», — сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки.

Ранее URA.RU писало, что в департаменте образования создают должность первого замдиректора. Структуру, по мнению источника, поменяли специально для дочери бывшего председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко.

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Первым заместителем директора департамента образования и науки Курганской области стала Ирина Андрейченко (дочь экс-председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко). О новом назначении URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Ирина Андрейченко официально назначена на пост первого заместителя директора департамента с 29 апреля. Пока она будет курировать вопросы информатизации системы образования, внедрения нового федерального госстандарта, реализации нацпроектов и организации государственной итоговой аттестации (ГИА)», — сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки. Ранее URA.RU писало, что в департаменте образования создают должность первого замдиректора. Структуру, по мнению источника, поменяли специально для дочери бывшего председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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