Жителя ЯНАО задержали в Новом Уренгое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) на автодороге Сургут — Салехард избил водителя и угнал его автомобиль. Как сообщается на сайте УМВД по ЯНАО, подозреваемого задержали в микрорайоне Коротчаево.

Водитель взял попутчиком жителя Нового Уренгоя Автор: пресс-служба УМВД по ЯНАО

«В полицию Нового Уренгоя поступило сообщение от водителя автомобиля. Мужчина пояснил, что при движении на автодороге Сургут — Салехард к нему сел попутчик, который, доехав до 728 км. автодороги, нанес ему телесные повреждения и неправомерно завладел его транспортным средством», — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство добавляет, что подозреваемый был задержан с явными признаками опьянения, а также что он отказался от прохождения освидетельствования. Как установили в госавтоинспекции, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, а также что он неоднократно судим. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения с применением насилия. Жителю Нового Уренгоя грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что житель села Панаевск (Ямальский район, ЯНАО) подговорил своего несовершеннолетнего родственника угнать снегоход у односельчанина. После поездки подозреваемые оставили транспортное средство на берегу реки.