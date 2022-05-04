04 мая 2022

Депутаты готовятся переназначить главного контролера Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Утверждение Дмитрия Самойлова на пост сити-менеджера депутатами Пермской гордумы. Пермь, батуева мария
Мария Батуева сохраняет пост главы КСП Перми Фото:

На майском пленарном заседании Пермского думы депутаты рассмотрят вопрос о назначении главы Контрольно-счетной палаты города. Согласно проекту решения, на пост предлагается назначить действующего председателя КСП Марию Батуеву.

«Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Перми Батуеву Марию Федоровну. Настоящее решение вступает в силу с 02.07.2022, но не ранее дня его подписания», — говорится в проекте решения на сайте гордумы.

Батуева с 1990-х годов избиралась депутатом городского собрания. В июле 2012 года была утверждена главой Контрольно-счетной палаты Перми. В мае 2017 депутаты сохранили за ней этот пост.

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На майском пленарном заседании Пермского думы депутаты рассмотрят вопрос о назначении главы Контрольно-счетной палаты города. Согласно проекту решения, на пост предлагается назначить действующего председателя КСП Марию Батуеву. «Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Перми Батуеву Марию Федоровну. Настоящее решение вступает в силу с 02.07.2022, но не ранее дня его подписания», — говорится в проекте решения на сайте гордумы. Батуева с 1990-х годов избиралась депутатом городского собрания. В июле 2012 года была утверждена главой Контрольно-счетной палаты Перми. В мае 2017 депутаты сохранили за ней этот пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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