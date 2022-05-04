Депутаты готовятся переназначить главного контролера Перми

Мария Батуева сохраняет пост главы КСП Перми
На майском пленарном заседании Пермского думы депутаты рассмотрят вопрос о назначении главы Контрольно-счетной палаты города. Согласно проекту решения, на пост предлагается назначить действующего председателя КСП Марию Батуеву.
«Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Перми Батуеву Марию Федоровну. Настоящее решение вступает в силу с 02.07.2022, но не ранее дня его подписания», — говорится в проекте решения на сайте гордумы.
Батуева с 1990-х годов избиралась депутатом городского собрания. В июле 2012 года была утверждена главой Контрольно-счетной палаты Перми. В мае 2017 депутаты сохранили за ней этот пост.
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