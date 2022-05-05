Нацисты попросили тонну еды в обмен на гражданских с «Азовстали»

Нацисты попросили еду и медицинские препараты в обмен на мирных граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Члены националистической организации «Азов» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) хотят получить продукты в обмен на 15 пленных мирных граждан. Националисты заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

«Они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки, — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать», — информацию публикует РИА «Новости».

Собеседник также назвал их террористами. О том, что в помещениях «Азовстали» боевики могут удерживать более 200 граждан, стало известно в начале мая, пишет RT. С территории предприятия эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике, дополняет деловое издание «Взгляд». Вооруженные силы России неоднократно открывали гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц, но штурм предприятия не проводят из-за наличия там мирных граждан.

Российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине, которая проводится с конца февраля. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и отказываются сдаваться несмотря на неоднократные просьбы с российской стороны сложить оружие. Им пообещали сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. В свою очередь, освобожденные с предприятия украинцы сообщили, что у боевиков уже заканчивается еда — ее не хватает на заложников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.