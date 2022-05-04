04 мая 2022

Соловьев ополчился на депутатов Екатеринбурга. «Им не нужен даркнет, чтобы связываться с ЦРУ»

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев раскритиковал взгляды политиков Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал депутатов городской думы Екатеринбурга из-за их взглядов на политику России. Об этом журналист заявил в эфире телеканала «Россия 1», пообещав «вскрыть нарыв».

«[Среди депутатов городской думы Екатеринбурга] целый кружок. Им не нужен даркнет, чтобы связываться с ЦРУ. Они в свое время [ходили] с флагами Уральской республики. И до сих пор считают, что волноваться нечего, кому нужна независимая Россия? Я там нарывчик-то вскрою», — сказал Соловьев в дискуссии об Уральской республике.

Ранее экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель заявил, что Свердловской области нужны «особые условия» для поступательного развития, вспоминая при этом Уральскую республику. Сенатор посчитал, что у региона должен быть особый политический и налоговы статус.

Владимир Соловьев вступал в конфликт с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Тот заступился за горожан после заявления Соловьева, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты». После этого ноту недовольства высказали и другие медийные личности Свердловской области.

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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал депутатов городской думы Екатеринбурга из-за их взглядов на политику России. Об этом журналист заявил в эфире телеканала «Россия 1», пообещав «вскрыть нарыв». «[Среди депутатов городской думы Екатеринбурга] целый кружок. Им не нужен даркнет, чтобы связываться с ЦРУ. Они в свое время [ходили] с флагами Уральской республики. И до сих пор считают, что волноваться нечего, кому нужна независимая Россия? Я там нарывчик-то вскрою», — сказал Соловьев в дискуссии об Уральской республике. Ранее экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель заявил, что Свердловской области нужны «особые условия» для поступательного развития, вспоминая при этом Уральскую республику. Сенатор посчитал, что у региона должен быть особый политический и налоговы статус. Владимир Соловьев вступал в конфликт с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Тот заступился за горожан после заявления Соловьева, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты». После этого ноту недовольства высказали и другие медийные личности Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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