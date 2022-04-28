Губернатор Куйвашев ответил Соловьеву, оскорбившему Екатеринбург. «Желаю следить за языком»

28 апреля 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев заявил, что ему жаль Владимира Соловьева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал «следить за своим языком» телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». С таким обращением к журналисту глава региона выступил на своей странице во «ВКонтакте». «Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний — я даже повторять не хочу — значительно уменьшилось. Надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», — сказал Куйвашев в видеообращении к журналисту. Новость по теме Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» Отдельно губернатор подчеркнул, что сам гордится жителями Екатеринбурга, назвав их «свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить». По мнению Куйвашева, горожане «по-настоящему, а не напоказ любят» уральскую столицу и всю Россию. Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали утром 27 апреля. Ведущий в прямом эфире брал интервью у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На эти слова отреагировали уральские VIP. Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий называл высказывание журналиста недопустимым, а свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в столицу Урала, чтобы он изменил свое мнение. Соловьев не впервые эмоционально высказывается о Екатеринбурге. Самый известный эпизод произошел в мае 2019 года. Во время протестов против строительства храма в сквере в центре города Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. После этого на въезде в Екатеринбург даже появилась табличка «город бесов». Позднее Соловьев обещал приехать в столицу Урала и лично «гонять чертей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал «следить за своим языком» телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». С таким обращением к журналисту глава региона выступил на своей странице во «ВКонтакте». «Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний — я даже повторять не хочу — значительно уменьшилось. Надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», — сказал Куйвашев в видеообращении к журналисту. Отдельно губернатор подчеркнул, что сам гордится жителями Екатеринбурга, назвав их «свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить». По мнению Куйвашева, горожане «по-настоящему, а не напоказ любят» уральскую столицу и всю Россию. Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали утром 27 апреля. Ведущий в прямом эфире брал интервью у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На эти слова отреагировали уральские VIP. Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий называл высказывание журналиста недопустимым, а свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в столицу Урала, чтобы он изменил свое мнение. Соловьев не впервые эмоционально высказывается о Екатеринбурге. Самый известный эпизод произошел в мае 2019 года. Во время протестов против строительства храма в сквере в центре города Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. После этого на въезде в Екатеринбург даже появилась табличка «город бесов». Позднее Соловьев обещал приехать в столицу Урала и лично «гонять чертей».