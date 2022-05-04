Жителям ХМАО оплатят печать фотографий для «Бессмертного полка»

В этом помогут сотрудники МФЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Югры, желающие принять участие в акции «Бессмертный полк», могут бесплатно распечатать в МФЦ фотографии своих родственников-ветеранов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Отметим, что в нынешнем году югорчане на бесплатной основе могут напечатать фотографий на штендерах в многофункциональном центре Югры и его филиалах в Сургуте, Покачах, Нягани, Ханты-Мансийске, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Радужном, Урае, Югорске, Кондинском, Нижневартовском и Октябрьском районах. Белоярском, Березовском, Нефтеюганском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах», — говорится на сайте.

В МФЦ информацию подтвердили. По словам сотрудника многофункционального центра из Нижневартовска, для того, чтобы распечатать фотографию формата A4, нужно обратиться в ближайшее отделение с электронным носителем. Сообщается также, что в Сургуте, Покачах, Нягани, а также в Кондинском, Нижневартовском и Октябрьском районах фотографии могут распечатать как в цвете, так и в черно-белом варианте. Только черно-белая печать доступна в МФЦ Ханты-Мансийска, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Пыть-Яха, Радужного, Урая и Югорска. Также черно-белые фотографии могут распечатать в Белоярском, Березовском, Нефтеюганском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО смогут выйти на «Бессмертный полк» с портретами военных, участвовавших в спецоперации на Украине.

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