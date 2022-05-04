04 мая 2022
03 мая 2022

Жителя ХМАО будут судить за продажу паленого алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, водка, витрина, алкогольная продукция, прилавок, крепкие напитки, алкоголь
Житель ХМАО хранил на даче больше четырех тысяч литров суррогатного алкоголя Фото:

На дачном участке жителя ХМАО полицейские нашли больше семи тысяч бутылок суррогатного алкоголя. Об этом рассказали в полиции ХМАО.

«Полицейские обнаружили на территории дачного участка, принадлежащего 53-летнему мужчине, свыше 7 тысяч бутылок с немаркированной алкогольной продукцией. Всего стражи правопорядка изъяли около 4 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которая не соответствует ГОСТу», — сказано в сообщении telegram-канала УМВД ХМАО «Полиция Югры».

Мужчина собирался продавать немаркированный алкоголь на территории Нефтеюганского района. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила ужесточить контроль за продажей алкоголя. Такое заявления глава региона сделала поле смерти от поддельной водки 13-ти жителей Кондинского и Октябрьского районов в начале 2022 года.

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На дачном участке жителя ХМАО полицейские нашли больше семи тысяч бутылок суррогатного алкоголя. Об этом рассказали в полиции ХМАО. «Полицейские обнаружили на территории дачного участка, принадлежащего 53-летнему мужчине, свыше 7 тысяч бутылок с немаркированной алкогольной продукцией. Всего стражи правопорядка изъяли около 4 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которая не соответствует ГОСТу», — сказано в сообщении telegram-канала УМВД ХМАО «Полиция Югры». Мужчина собирался продавать немаркированный алкоголь на территории Нефтеюганского района. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила ужесточить контроль за продажей алкоголя. Такое заявления глава региона сделала поле смерти от поддельной водки 13-ти жителей Кондинского и Октябрьского районов в начале 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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