Жителя ХМАО будут судить за продажу паленого алкоголя

Житель ХМАО хранил на даче больше четырех тысяч литров суррогатного алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На дачном участке жителя ХМАО полицейские нашли больше семи тысяч бутылок суррогатного алкоголя. Об этом рассказали в полиции ХМАО.

«Полицейские обнаружили на территории дачного участка, принадлежащего 53-летнему мужчине, свыше 7 тысяч бутылок с немаркированной алкогольной продукцией. Всего стражи правопорядка изъяли около 4 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которая не соответствует ГОСТу», — сказано в сообщении telegram-канала УМВД ХМАО «Полиция Югры».

Мужчина собирался продавать немаркированный алкоголь на территории Нефтеюганского района. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила ужесточить контроль за продажей алкоголя. Такое заявления глава региона сделала поле смерти от поддельной водки 13-ти жителей Кондинского и Октябрьского районов в начале 2022 года.