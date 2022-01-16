Губернатор ХМАО поручила ужесточить контроль за продажей алкоголя

Глава региона дала поручение профильным департаментам мероприятий по пресечению торговли суррогатом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в связи со смертью от поддельной водки 13-ти жителей Кондинского и Октябрьского районов в начале 2022 года поручила ужесточить контроль за оборотом алкоголя на территории ХМАО. Об этом глава региона заявила в ходе совещания по обеспечению правопорядка, сообщается на сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа.

«В первую декаду 2022 года в автономном округе зафиксированы случаи смертельных отравлений граждан спиртосодержащей продукцией в Кондинском, Октябрьском районах, по этому факту возбуждены уголовные дела. Поручаю департаментам промышленности, экономического развития во взаимодействии с правоохранительными, контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления, оперативно разработать и внести для утверждения план мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в данной сфере», — подчеркнула Наталья Комарова.

На совещании также обсудили развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город», эффективность мер по обеспечению правопорядка в сфере миграции и опыт создания исправительного центра по отбыванию уголовного наказания в виде принудительных работ в Сургуте.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом. 8 и 9 января в поселке Кондинское в ХМАО из-за отравления суррогатным алкоголем погибли 8 человек, еще 9 человек скончались от суррогата в Тюмени, СКР по факту гибели от отравления фальсифицированным алкоголем возбудил уголовное дело, в обоих регионах прошли серии задержаний поставщиков и изготовителей паленой водки «Родники Сибири» и «Царская охота», им грозит до 10 лет лишения свободы.

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