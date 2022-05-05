TАC: спецоперацию на Украине спровоцировали США

05 мая 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Игнорируется роль Вашингтона в провоцировании спецоперации Москвы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США спровоцировали начало российской спецоперации на Украине, и теперь администрация американского президента Джо Байдена перешла от помощи Киеву к использованию последнего, чтобы победить Россию. Об этом пишет издание The American Conservative (ТАС). «Игнорируется роль Вашингтона в провоцировании спецоперации Москвы. Нарушив заверения времен холодной войны и расширив НАТО, а также превратив альянс в агрессивную организацию, напавшую на Сербию и Ливию, Запад подтолкнул Россию к ответу. Нынешний конфликт почти наверняка не произошел бы, если бы не политика США», — говорится в материале. Отмечается также, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не берет за эти действия никакой ответственности. В статье приводится факт, что изначально президент РФ Владимир Путин не был настроен враждебно по отношению к США и в 2000-х годах предложил странам сотрудничать. Однако продолжающееся наступление НАТО испортило отношения между сторонами. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит с 24 февраля. До начала этих действий РФ просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав организации. Но документ Западом так и не был подписан. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и Евросоюза. Также американские военные обучают украинскую армию вести бои на территории Европы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США спровоцировали начало российской спецоперации на Украине, и теперь администрация американского президента Джо Байдена перешла от помощи Киеву к использованию последнего, чтобы победить Россию. Об этом пишет издание The American Conservative (ТАС). «Игнорируется роль Вашингтона в провоцировании спецоперации Москвы. Нарушив заверения времен холодной войны и расширив НАТО, а также превратив альянс в агрессивную организацию, напавшую на Сербию и Ливию, Запад подтолкнул Россию к ответу. Нынешний конфликт почти наверняка не произошел бы, если бы не политика США», — говорится в материале. Отмечается также, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не берет за эти действия никакой ответственности. В статье приводится факт, что изначально президент РФ Владимир Путин не был настроен враждебно по отношению к США и в 2000-х годах предложил странам сотрудничать. Однако продолжающееся наступление НАТО испортило отношения между сторонами. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит с 24 февраля. До начала этих действий РФ просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав организации. Но документ Западом так и не был подписан. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и Евросоюза. Также американские военные обучают украинскую армию вести бои на территории Европы.