Бойцы ВСУ отправились в Европу на обучение, организованное США

Украинские солдаты учатся использовать американское оружие Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США обучают украинских солдатах в нескольких местах, которые расположены в Европе. Материал об этом опубликовало издание The Hill.

«Подготовка украинских сил включает в себя вывод войск для обучения в нескольких местах в Европе. Более 220 украинцев прошли обучение обращению с гаубицей M777 — ею можно поражать цели до 18 миль 155-мм снарядами. Еще 20 украинских военнослужащих завершили недельный курс обучения работе с беспилотным авиационным комплексом Phoenix Ghost, 121 из которых направляется на Украину», — говорится в статье.

Отмечается также, что за последние семь лет США обучили около 23 тысячи украинских солдат. Это обошлось Штатам в 126 миллионов долларов. В США рассчитывают, что украинские солдаты, прошедшие подготовку, вернутся в страну и поделятся навыками с другими военными , дополняет Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров. Американские военные предоставляли информацию об их местонахождении, украинские официальные лица объединяли ее со своей собственной разведкой.

Вынужденная спецоперация на территории Украины началась в конце февраля. Несмотря на ее главные цели — денацификацию и демилитаризацию территории, а также помощь гражданам Донбасса, много лет страдавшим от обстрелов ВСУ, Украине активно оказывают военную помощь Евросоюз, США и другие государства. В частности, осуществляют поставки оружия. Кроме того, президент США Джо Байден попросил Конгресс дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на помощь Украине.

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