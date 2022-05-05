Бойцы ВСУ отправились в Европу на обучение, организованное США

США обучают украинских солдатах в нескольких местах, которые расположены в Европе. Материал об этом опубликовало издание The Hill.
«Подготовка украинских сил включает в себя вывод войск для обучения в нескольких местах в Европе. Более 220 украинцев прошли обучение обращению с гаубицей M777 — ею можно поражать цели до 18 миль 155-мм снарядами. Еще 20 украинских военнослужащих завершили недельный курс обучения работе с беспилотным авиационным комплексом Phoenix Ghost, 121 из которых направляется на Украину», — говорится в статье.
Отмечается также, что за последние семь лет США обучили около 23 тысячи украинских солдат. Это обошлось Штатам в 126 миллионов долларов. В США рассчитывают, что украинские солдаты, прошедшие подготовку, вернутся в страну и поделятся навыками с другими военными, дополняет Pravda.Ru.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров. Американские военные предоставляли информацию об их местонахождении, украинские официальные лица объединяли ее со своей собственной разведкой.
Вынужденная спецоперация на территории Украины началась в конце февраля. Несмотря на ее главные цели — денацификацию и демилитаризацию территории, а также помощь гражданам Донбасса, много лет страдавшим от обстрелов ВСУ, Украине активно оказывают военную помощь Евросоюз, США и другие государства. В частности, осуществляют поставки оружия. Кроме того, президент США Джо Байден попросил Конгресс дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на помощь Украине.
США обучают украинских солдатах в нескольких местах, которые расположены в Европе. Материал об этом опубликовало издание The Hill. «Подготовка украинских сил включает в себя вывод войск для обучения в нескольких местах в Европе. Более 220 украинцев прошли обучение обращению с гаубицей M777 — ею можно поражать цели до 18 миль 155-мм снарядами. Еще 20 украинских военнослужащих завершили недельный курс обучения работе с беспилотным авиационным комплексом Phoenix Ghost, 121 из которых направляется на Украину», — говорится в статье. Отмечается также, что за последние семь лет США обучили около 23 тысячи украинских солдат. Это обошлось Штатам в 126 миллионов долларов. В США рассчитывают, что украинские солдаты, прошедшие подготовку, вернутся в страну и поделятся навыками с другими военными, дополняет Pravda.Ru. Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров. Американские военные предоставляли информацию об их местонахождении, украинские официальные лица объединяли ее со своей собственной разведкой. Вынужденная спецоперация на территории Украины началась в конце февраля. Несмотря на ее главные цели — денацификацию и демилитаризацию территории, а также помощь гражданам Донбасса, много лет страдавшим от обстрелов ВСУ, Украине активно оказывают военную помощь Евросоюз, США и другие государства. В частности, осуществляют поставки оружия. Кроме того, президент США Джо Байден попросил Конгресс дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на помощь Украине.