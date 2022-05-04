Шойгу пообещал уничтожать любые силы НАТО на Украине

04 мая 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Российские военные ликвидируют оружие и технику, поставленные НАТО на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любые транспортные средства, которые поставит Североатлантический альянс Украине, будут уничтожены российскими военными. Такое заявление на селекторном совещании сделал министр обороны России Сергей Шойгу. «США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — трансляция мероприятия велась в эфире телеканала «Россия 24». Статья по теме Советник главы ДНР: «Факты указывают, что НАТО командует ВСУ» Он также отметил, что военные из РФ «проявляют мужество и отвагу». Они обеспечивают безопасность мирных граждан Донбасса. Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала этих действий РФ просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и некоторых стран Евросоюза. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Любые транспортные средства, которые поставит Североатлантический альянс Украине, будут уничтожены российскими военными. Такое заявление на селекторном совещании сделал министр обороны России Сергей Шойгу. «США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — трансляция мероприятия велась в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что военные из РФ «проявляют мужество и отвагу». Они обеспечивают безопасность мирных граждан Донбасса. Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала этих действий РФ просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и некоторых стран Евросоюза.