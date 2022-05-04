Мэрию Перми покидает глава департамента благоустройства

Сергей Красильников уходит из мэрии 13 мая Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Руководитель департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников покидает свой пост. После майских праздников он оставит должность, сообщили URA.RU в мэрии Перми.

«Да, это так. Его последним рабочим днем станет 13 мая», — сказал собеседник агентства в пресс-службе администрации Перми.

«Коммерсант-Прикамье» пишет, что чиновник продолжит работу в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» в должности заместителя главного инженера. Это ведомство возглавляет после увольнения из городской администрации бывший вице-мэр Анатолий Дашкевич, который курировал в мэрии транспортный блок, а также вопросы, связанные с дорожным строительством. Именно после ухода Дашкевича Красильников возглавил департамент дорог и благоустройства.