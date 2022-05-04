Авиакомпания «Ямал» увеличит количество вертолетных рейсов

Авиакомпания Ямал увеличит число авиарейсов для поселков Ямальского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» запускает дополнительные вертолетные авиарейсы из поселков Яр Сале, Новый Порт, Мыс Каменный и Сеяха в Салехард. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямальского района.

«В период распутицы от АК „Ямал“ запускаются дополнительные авиарейсы: Салехард — Яр Сале с 16 мая по 17 июня; Салехард — Яр Сале — Новый Порт — Мыс Каменный и обратно по 3 дням недели с 16 мая по 14 июня; Салехард — Сеяха и обратно дополнительно по вторникам, пятницам, субботам с 15 мая по 13 сентября», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообшало, что компания «Северречфлот» начала предварительную продажу билетов на рейсы летнего навигационного периода. Открыты маршруты «Салехард — Яр-Сале», «Катравож — Салехард», «Салехард — Горки — Лопхари», «Салехард — Горки — Казым-Мыс», «Березово — Салехард — Мужи».