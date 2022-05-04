Владелец челябинского магазина хранил продукты в туалете

Предприниматель за нарушения привлечен к административной ответственности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владелец сельского магазина в Челябинской области использовал в качестве места хранения продуктов туалет заведения. Как сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Помимо этого в магазине обнаружили целый ряд нарушений.

«В торговом объекте реализовывались продукты питания с истекшим сроком годности, на части продаваемой продукции отсутствовала информация о дате выработки, сроке годности и производителе. На полу торгового зала совместно хранилась овощная, консервированная, хлебобулочная молочная продукция, в туалете допущено хранение различных круп, газированных напитков, пива», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве добавили, что при работе магазина также нарушены требования пожарной безопасности. К тому же к работе на объекте допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения.

На владельца магазина было возбуждено дело об административном правонарушении. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требование прокурора.