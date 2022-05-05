В Кремле не подтвердили информацию об аресте блогера Шария

В Кремле пока не имеют достоверной информации об аресте в Испании украинского блогера Анатолия Шария, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Кремль пока не располагает достоверной информацией об аресте в Испании украинского блогера Анатолия Шария. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели информацию, которая публикуется в СМИ. Насколько она соответствует действительности, не могу сказать», — отметил Песков.
Службы безопасности Украины сообщила о задержании 4 мая в Испании Анатолия Шария, которого называют пророссийским блогером. На Украине Шарий подозревается в госизмене.
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