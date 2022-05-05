В Кремле не подтвердили информацию об аресте блогера Шария

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле пока не имеют достоверной информации об аресте в Испании украинского блогера Анатолия Шария, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Кремль пока не располагает достоверной информацией об аресте в Испании украинского блогера Анатолия Шария. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели информацию, которая публикуется в СМИ. Насколько она соответствует действительности, не могу сказать», — отметил Песков.

Службы безопасности Украины сообщила о задержании 4 мая в Испании Анатолия Шария, которого называют пророссийским блогером. На Украине Шарий подозревается в госизмене.

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Кремль пока не располагает достоверной информацией об аресте в Испании украинского блогера Анатолия Шария. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видели информацию, которая публикуется в СМИ. Насколько она соответствует действительности, не могу сказать», — отметил Песков. Службы безопасности Украины сообщила о задержании 4 мая в Испании Анатолия Шария, которого называют пророссийским блогером. На Украине Шарий подозревается в госизмене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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