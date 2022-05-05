В Госдуме призвали простить все долги регионам России

05 мая 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Депутат Сергей Леонов предложил аннулировать все долги субъектов перед федеральным центром Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил аннулировать долги российских регионов перед федеральным центром. С такой инициативой парламентарий обратился к первому заместителю министра финансов Лениду Горнину. «С учетом сложной экономической ситуации и санкционной политики Запада, чтобы ослабить нагрузку на региональные бюджеты, дать регионам больше свободы финансовой деятельности, в том числе, по исполнению социальных обязательств перед людьми, пришло время принять единственное верное решение — списать эти долги. […] Готовы ли мы пойти на этот радикальный шаг?» — приводит слова Леонова пресс-служба ЛДПР. Депутат отметил, что почти все регионы имеют долги перед федеральным центом. Он привел в пример Смоленскую область, долг которой по состоянию на 1 января 2022 года составлял 20 млрд рублей. Горнин, отвечая на вопрос парламентария, отметил, что до 2029 года кредиты субъектов федерации реструктуризированы. Также регионы сейчас могут не возвращать задолженность по графику, а направлять средства на реализацию новых инвестиционных проектов, и за счет дополнительных доходов погашать кредиты. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил аннулировать долги российских регионов перед федеральным центром. С такой инициативой парламентарий обратился к первому заместителю министра финансов Лениду Горнину. «С учетом сложной экономической ситуации и санкционной политики Запада, чтобы ослабить нагрузку на региональные бюджеты, дать регионам больше свободы финансовой деятельности, в том числе, по исполнению социальных обязательств перед людьми, пришло время принять единственное верное решение — списать эти долги. […] Готовы ли мы пойти на этот радикальный шаг?» — приводит слова Леонова пресс-служба ЛДПР. Депутат отметил, что почти все регионы имеют долги перед федеральным центом. Он привел в пример Смоленскую область, долг которой по состоянию на 1 января 2022 года составлял 20 млрд рублей. Горнин, отвечая на вопрос парламентария, отметил, что до 2029 года кредиты субъектов федерации реструктуризированы. Также регионы сейчас могут не возвращать задолженность по графику, а направлять средства на реализацию новых инвестиционных проектов, и за счет дополнительных доходов погашать кредиты.