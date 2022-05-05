В Госдуме призвали простить все долги регионам России

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Депутат Сергей Леонов предложил аннулировать все долги субъектов перед федеральным центром Фото:

Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил аннулировать долги российских регионов перед федеральным центром. С такой инициативой парламентарий обратился к первому заместителю министра финансов Лениду Горнину.

«С учетом сложной экономической ситуации и санкционной политики Запада, чтобы ослабить нагрузку на региональные бюджеты, дать регионам больше свободы финансовой деятельности, в том числе, по исполнению социальных обязательств перед людьми, пришло время принять единственное верное решение — списать эти долги. […] Готовы ли мы пойти на этот радикальный шаг?» — приводит слова Леонова пресс-служба ЛДПР.

Депутат отметил, что почти все регионы имеют долги перед федеральным центом. Он привел в пример Смоленскую область, долг которой по состоянию на 1 января 2022 года составлял 20 млрд рублей.

Горнин, отвечая на вопрос парламентария, отметил, что до 2029 года кредиты субъектов федерации реструктуризированы. Также регионы сейчас могут не возвращать задолженность по графику, а направлять средства на реализацию новых инвестиционных проектов, и за счет дополнительных доходов погашать кредиты.

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Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил аннулировать долги российских регионов перед федеральным центром. С такой инициативой парламентарий обратился к первому заместителю министра финансов Лениду Горнину. «С учетом сложной экономической ситуации и санкционной политики Запада, чтобы ослабить нагрузку на региональные бюджеты, дать регионам больше свободы финансовой деятельности, в том числе, по исполнению социальных обязательств перед людьми, пришло время принять единственное верное решение — списать эти долги. […] Готовы ли мы пойти на этот радикальный шаг?» — приводит слова Леонова пресс-служба ЛДПР. Депутат отметил, что почти все регионы имеют долги перед федеральным центом. Он привел в пример Смоленскую область, долг которой по состоянию на 1 января 2022 года составлял 20 млрд рублей. Горнин, отвечая на вопрос парламентария, отметил, что до 2029 года кредиты субъектов федерации реструктуризированы. Также регионы сейчас могут не возвращать задолженность по графику, а направлять средства на реализацию новых инвестиционных проектов, и за счет дополнительных доходов погашать кредиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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