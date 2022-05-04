04 мая 2022

В ХМАО устроят женское авиашоу на День Победы. Расписание полетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, авиашоу, барсы
В ХМАО 9 мая проведет «Бессмертный полк» пилотажная группа «Барсы» Фото:

В День Победы шесть самолетов первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк». Они пролетят над городами ХМАО, а на самолетах будут нанесены фотографии фронтовиков. Об этом представители пилотажной группы рассказали в социальных сетях.

«Бессмертный полк традиционно пролетит с портретами героев в небе Югры, в день 77-летия годовщины Великой Победы 1945-го года», — сказано в сообщении группы «Пилотажная группа Барсы» соцсети «ВКонтакте». Показательные выступления состоятся 9—10 мая.

9 мая:

  • Нижневартовск -13-00;
  • Мегион — 15-00;
  • Лангепас — 15-30;
  • Сургут — 18-00.

10 мая:

  • Нефтеюганск — 11-00;
  • Ханты-Мансийск — 15-00.

Ранее URA.RU писало, что в Сургут прилетал иностранный телеведущий Джон Уоррен. Он снимал сюжет о женской пилотажной группе «Барсы». Пилоты полетали вместе с телевизионщиком и сделали «мертвую петлю».

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В День Победы шесть самолетов первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк». Они пролетят над городами ХМАО, а на самолетах будут нанесены фотографии фронтовиков. Об этом представители пилотажной группы рассказали в социальных сетях. «Бессмертный полк традиционно пролетит с портретами героев в небе Югры, в день 77-летия годовщины Великой Победы 1945-го года», — сказано в сообщении группы «Пилотажная группа Барсы» соцсети «ВКонтакте». Показательные выступления состоятся 9—10 мая. 9 мая: 10 мая: Ранее URA.RU писало, что в Сургут прилетал иностранный телеведущий Джон Уоррен. Он снимал сюжет о женской пилотажной группе «Барсы». Пилоты полетали вместе с телевизионщиком и сделали «мертвую петлю».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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