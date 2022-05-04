В День Победы шесть самолетов первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк». Они пролетят над городами ХМАО, а на самолетах будут нанесены фотографии фронтовиков. Об этом представители пилотажной группы рассказали в социальных сетях.
«Бессмертный полк традиционно пролетит с портретами героев в небе Югры, в день 77-летия годовщины Великой Победы 1945-го года», — сказано в сообщении группы «Пилотажная группа Барсы» соцсети «ВКонтакте». Показательные выступления состоятся 9—10 мая.
9 мая:
- Нижневартовск -13-00;
- Мегион — 15-00;
- Лангепас — 15-30;
- Сургут — 18-00.
10 мая:
- Нефтеюганск — 11-00;
- Ханты-Мансийск — 15-00.
Ранее URA.RU писало, что в Сургут прилетал иностранный телеведущий Джон Уоррен. Он снимал сюжет о женской пилотажной группе «Барсы». Пилоты полетали вместе с телевизионщиком и сделали «мертвую петлю».
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