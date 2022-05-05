В России появится альтернатива «Википедии»

Новая электронная экциклопедия должна заменить «Википедию» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России создадут альтернативу интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

«В рамках „Знания“ формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми», — приводит слова Дрегваля пресс-служба Кремля.

Он также предложил создать площадку для лекций в формате видео. Там свои ролики смогли бы публиковать победители конкурса «Лига лекторов», который проводит «Знание».

«Мы пытаемся сейчас найти, как помогать большему количеству, больше чем пятидесяти, больше чем ста таким победителям, в том числе и финансово, чтобы они создавали больше контента и выходили на аудиторию. Сейчас тоже ищем, если поддержите, будем активнее искать, найдем такую возможность», — предложил Дрегваль.

Он отметил, что среди лекторов-победителей конкурса — представители разных профессий, в том числе режиссеры, инженеры, программисты и даже военный комиссар, который на основе материалов из архивов восстанавливает истории подвигов солдат Великой Отечественной войны. Глава государства поддержал идею.

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. […] Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — сказал Владимир Путин.

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