Роскомнадзор: «Википедия» рискует получить статус иноагента в РФ

Wikimedia Foundation, которой принадлежит российская «Википедия», попадает под действие закона «о приземлении», вследствие чего может быть признана иноагентом в России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
«Таким образом, при наличии посещаемости более 500 тысяч российских пользователей в сутки, Wikimedia Foundation, Inc. попадает под действие закона о приземлении», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В российской «Википедии» отметили, что из-за этого закона ресурс рискует получить статус иноагента.
В ведомстве объяснили, что Wikimedia Foundation попадает под закон «о приземлении» главным образом потому, что является иностранной компанией, осуществляющей деятельность в интернете на территории РФ. Кроме того, на площадке есть множество статей, написанных на русском языке; также там осуществляется обработка сведений о пользователях, проживающих на территории РФ.
Ранее в telegram-канале Роскомнадзора писали о том, что на «Википедии» стали массово распространяться материалы, которые распространяют фейковую информацию по оводу спецоперации на Украине. 4 апреля в портал направлено требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации.
Спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин несколько раз упоминал, что целями ВС РФ является защита республик Донбасса и исключение возможности гибели мирного населения. После начала спецоперации в России появились фейки, распространяемые в социальных сетях. Госдума РФ приняла решение ужесточить наказание за соответствующие действия. Распространителям фейков грозит до 15 лет лишения свободы.
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Wikimedia Foundation, которой принадлежит российская «Википедия», попадает под действие закона «о приземлении», вследствие чего может быть признана иноагентом в России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. «Таким образом, при наличии посещаемости более 500 тысяч российских пользователей в сутки, Wikimedia Foundation, Inc. попадает под действие закона о приземлении», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В российской «Википедии» отметили, что из-за этого закона ресурс рискует получить статус иноагента. В ведомстве объяснили, что Wikimedia Foundation попадает под закон «о приземлении» главным образом потому, что является иностранной компанией, осуществляющей деятельность в интернете на территории РФ. Кроме того, на площадке есть множество статей, написанных на русском языке; также там осуществляется обработка сведений о пользователях, проживающих на территории РФ. Ранее в telegram-канале Роскомнадзора писали о том, что на «Википедии» стали массово распространяться материалы, которые распространяют фейковую информацию по оводу спецоперации на Украине. 4 апреля в портал направлено требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации. Спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин несколько раз упоминал, что целями ВС РФ является защита республик Донбасса и исключение возможности гибели мирного населения. После начала спецоперации в России появились фейки, распространяемые в социальных сетях. Госдума РФ приняла решение ужесточить наказание за соответствующие действия. Распространителям фейков грозит до 15 лет лишения свободы.