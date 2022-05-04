ФСБ занялась челябинским горнолыжным курортом

Дело расследуется при сопровождении УФСБ по региону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственным отделом Аши СУ СК РФ по Челябинской области при содействии УФСБ, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту незаконной продажи земельного участка без проведения торгов по льготной цене. По данным источника URA.RU, речь идет об участке, выделенном для горнолыжного курорта «Аджигардак». Дело возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона.

«Неправомерные действия должностных лиц администрации района повлекли ущерб местному бюджету в размере не менее 2,9 млн. рублей. Сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ России по Челябинской области», — сообщили URA.RU в КСП.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в октябре 2020 года физическое лицо выкупило земельный участок площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Участок продали по заниженной цене, без проведения осмотра. Ход расследования уголовного дела поставлен Ашинской городской прокуратурой на контроль.