04 мая 2022

Спасатели предупредили жителей ХМАО об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый снег. Плохая видимость. Курган, снег, метель, плохая погода, плохая видимость, машины в снегу, холод, холодная погода, плохая видио
В ХМАО ожидается опасная погода с сильным ветром и снегом Фото:

В ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Об опасной погоде в регионе предупредили в МЧС по ХМАО.

«До 7 мая на территории округа ожидаются опасные погодные явления в виде дождя, мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, метель, порывов ветра до 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что речь идет о Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском и Кондинском районах.

По данным Гидрометцентра ХМАО ночью в регионе ожидается облачная погода. Ожидаются осадки, местами сильные, а также метель. Ветер до 15-20 м/с. Температура в среднем составит +1,+6 градусов. 7 и 8 мая также ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с и мокрый снег. Дневная температура составит 6-10 градусов тепла.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Об опасной погоде в регионе предупредили в МЧС по ХМАО. «До 7 мая на территории округа ожидаются опасные погодные явления в виде дождя, мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, метель, порывов ветра до 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что речь идет о Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском и Кондинском районах. По данным Гидрометцентра ХМАО ночью в регионе ожидается облачная погода. Ожидаются осадки, местами сильные, а также метель. Ветер до 15-20 м/с. Температура в среднем составит +1,+6 градусов. 7 и 8 мая также ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с и мокрый снег. Дневная температура составит 6-10 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...