Спасатели предупредили жителей ХМАО об опасной погоде

В ХМАО ожидается опасная погода с сильным ветром и снегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Об опасной погоде в регионе предупредили в МЧС по ХМАО.

«До 7 мая на территории округа ожидаются опасные погодные явления в виде дождя, мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, метель, порывов ветра до 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что речь идет о Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском и Кондинском районах.

По данным Гидрометцентра ХМАО ночью в регионе ожидается облачная погода. Ожидаются осадки, местами сильные, а также метель. Ветер до 15-20 м/с. Температура в среднем составит +1,+6 градусов. 7 и 8 мая также ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с и мокрый снег. Дневная температура составит 6-10 градусов тепла.