Пермский аэропорт возобновил перелеты в 3 города

Пермяки снова смогут летать в Мурманск, Астрахань и Махачкалу
В расписании Большого Савино вновь появились рейсы из Перми в Мурманск, Астрахань и Махачкалу. Перелеты выполняет авиакомпания Red Wings.
Первый вылет в Мурманск состоялся сегодня в 15:50. Время в пути составит более 2 с половиной часов. Рейс в Астрахань запланирован на 8 мая. Вылет в Махачкалу, с посадкой в Самаре, должен состояться 18 мая.
В марте рейсы по этим направлениям были приостановлены. Авиаперевозчик Red Wings объяснял это участием компании в вывозных рейсах российских граждан из-за границы.
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