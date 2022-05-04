04 мая 2022

Пермский аэропорт возобновил перелеты в 3 города

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, самолет, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд
Пермяки снова смогут летать в Мурманск, Астрахань и Махачкалу Фото:

В расписании Большого Савино вновь появились рейсы из Перми в Мурманск, Астрахань и Махачкалу. Перелеты выполняет авиакомпания Red Wings.

Первый вылет в Мурманск состоялся сегодня в 15:50. Время в пути составит более 2 с половиной часов. Рейс в Астрахань запланирован на 8 мая. Вылет в Махачкалу, с посадкой в Самаре, должен состояться 18 мая.

В марте рейсы по этим направлениям были приостановлены. Авиаперевозчик Red Wings объяснял это участием компании в вывозных рейсах российских граждан из-за границы.

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В расписании Большого Савино вновь появились рейсы из Перми в Мурманск, Астрахань и Махачкалу. Перелеты выполняет авиакомпания Red Wings. Первый вылет в Мурманск состоялся сегодня в 15:50. Время в пути составит более 2 с половиной часов. Рейс в Астрахань запланирован на 8 мая. Вылет в Махачкалу, с посадкой в Самаре, должен состояться 18 мая. В марте рейсы по этим направлениям были приостановлены. Авиаперевозчик Red Wings объяснял это участием компании в вывозных рейсах российских граждан из-за границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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