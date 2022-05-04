Пермский аэропорт возобновил перелеты в 3 города

05 мая 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Пермяки снова смогут летать в Мурманск, Астрахань и Махачкалу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В расписании Большого Савино вновь появились рейсы из Перми в Мурманск, Астрахань и Махачкалу. Перелеты выполняет авиакомпания Red Wings. Первый вылет в Мурманск состоялся сегодня в 15:50. Время в пути составит более 2 с половиной часов. Рейс в Астрахань запланирован на 8 мая. Вылет в Махачкалу, с посадкой в Самаре, должен состояться 18 мая. В марте рейсы по этим направлениям были приостановлены. Авиаперевозчик Red Wings объяснял это участием компании в вывозных рейсах российских граждан из-за границы. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

В расписании Большого Савино вновь появились рейсы из Перми в Мурманск, Астрахань и Махачкалу. Перелеты выполняет авиакомпания Red Wings. Первый вылет в Мурманск состоялся сегодня в 15:50. Время в пути составит более 2 с половиной часов. Рейс в Астрахань запланирован на 8 мая. Вылет в Махачкалу, с посадкой в Самаре, должен состояться 18 мая. В марте рейсы по этим направлениям были приостановлены. Авиаперевозчик Red Wings объяснял это участием компании в вывозных рейсах российских граждан из-за границы.