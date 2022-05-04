04 мая 2022

Сколько в Тюменской области тратят на содержание власти. Топ-10 «дорогих» ведомств

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, правительство тюменской области, виды тюмени
Самой «дорогой» структурой тюменского правительства оказался департамент соцразвития Фото:

Обеспечение деятельности департамента социального развития Тюменской области (включая подведомственные учреждения) обошлось региональному бюджету в 2021 году в 543 млн рублей. Такие данные указаны в отчете об исполнении бюджета области (имеется в распоряжении URA.RU).

«Департамент социального развития Тюменской области. Обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта РФ — 543,689 млн рублей», — значится в документе. Большая часть этих средств — 501,8 млн — ушла на выплаты персоналу. Кроме того, в статью вошли расходы на закупки товаров и услуг для ведомства, уплата налогов и др.

На втором месте по расходам — Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области, где на работу аппарата судов было в 2021 году потрачено 476,4 млн рублей. Полностью топ-10 структур правительства региона по затратам на них выглядит следующим образом:

  • Департамент социального развития Тюменской области — 543,689 млн рублей;
  • Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области — 476,407 млн рублей;
  • Департамент финансов Тюменской области — 463, 012 млн рублей;
  • Главное управление строительства Тюменской области — 189,186 млн рублей;
  • Департамент имущественных отношений Тюменской области — 161, 669 млн рублей;
  • Департамент здравоохранения Тюменской области — 143,755 млн рублей;
  • Департамент образования и науки Тюменской области — 119, 724 млн рублей;
  • Департамент недропользования и экологии Тюменской области — 119,13 млн рублей;
  • Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области — 101,625 млн рублей;
  • Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области — 100,574 млн рублей.

Меньше всего власти обходится содержание комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области — 11,492 млн рублей. На обеспечение деятельности губернатора Александра Моора в 2021 году было потрачено 17,957 млн рублей.

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Обеспечение деятельности департамента социального развития Тюменской области (включая подведомственные учреждения) обошлось региональному бюджету в 2021 году в 543 млн рублей. Такие данные указаны в отчете об исполнении бюджета области (имеется в распоряжении URA.RU). «Департамент социального развития Тюменской области. Обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта РФ — 543,689 млн рублей», — значится в документе. Большая часть этих средств — 501,8 млн — ушла на выплаты персоналу. Кроме того, в статью вошли расходы на закупки товаров и услуг для ведомства, уплата налогов и др. На втором месте по расходам — Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области, где на работу аппарата судов было в 2021 году потрачено 476,4 млн рублей. Полностью топ-10 структур правительства региона по затратам на них выглядит следующим образом: Меньше всего власти обходится содержание комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области — 11,492 млн рублей. На обеспечение деятельности губернатора Александра Моора в 2021 году было потрачено 17,957 млн рублей.
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