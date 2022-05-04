Главную свалку Перми готовы отдать в частные руки

Полигон ТБО «Софроны» ждут изменения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Перми намерены передать в региональную собственность часть главного мусорного полигона города. Соответствующий документ вынесен на рассмотрение депутатов Пермской гордумы и опубликован на сайте городского парламента. Источники URA.RU, близкие к краевому правительству, говорят, что это связано с планами по строительству мусоросортировочного комплекса в рамках концессии.

«Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края автовесовую с навесом площадью 8,4 кв. м, дорогу на полигон протяженностью 436 м, земельный участок под ними площадью 89 077 кв. м с видом разрешенного использования „для свалки бытового мусора и промышленных отходов“», — говорится в проекте решения Пермской городской думы. Все объекты расположены во Фроловском сельском поселении Пермского района.

Источник URA.RU, близкий к мэрии, рассказал, что в собственность края передадут около 9 га полигона (общая площадь свалки — 62 га) «под строительство сортировального комплекса». «В концессии с краем будет выступать частный инвестор, некий федеральный оператор», — пояснил он. Эту же информацию подтвердил источник, близкий к краевому правительству. По его словам, часть полигона передается «для привлечения частных инвестиций» на краевом уровне. «Обсуждается возможность государственно-частного партнерства», — отметил он. Другой собеседник из сферы ТКО добавил, что, возможно, речь идет о передаче концессионеру сразу нескольких полигонов в крае. «По крайней мере, ранее обсуждалась именно такая схема», — рассказал источник. Депутаты гордумы рассмотрят вопрос на майском заседании.

В июле 2021 года мэр Перми Алексей Демкин в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» говорил, что новый мусороперерабатывающий комплекс будет стоить около двух 2 млрд рублей. Это слишком большая сумма для городского бюджета, поэтому власти ищут источники финансирования, среди которых концессионер и варианты кредитования. Завод должен быть построен до 2024 года. Как заявлял в ноябре прошлого года министр ЖКХ Пермского края Артем Балахнин, сейчас практически весь мусор на территории региона отправляется без какой-либо переработки на захоронение, но к 2030 году уровень обработки и утилизации твердых коммунальных отходов должен достигнуть 100%. Для этого в рамках нацпроекта «Экология» до 2024 года планируется запустить три технопарка и шесть мусоросортировочных комплексов.

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