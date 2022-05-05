Врачи обсудили препарат для восстановления легких после COVID-19

Препарат «Лонгидаза» способствует восстановлению легких после коронавируса. К такому выводу пришли врачи на совете экспертов «Поражения легких при постковидном синдроме» в Москве.
Из данных Сеченовского университета следует, что спустя полгода после выписки из госпиталя 47,1% пациентов наблюдают продолжающиеся респираторные симптомы. Как рассказал врач-пульмонолог, профессор, д. м. н., доцент Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Виталий Середа, в медицинском сообществе достигнут консенсус о том, что «лицам, перенесшим COVID-19 и имеющим стойкие респираторные симптомы, должна быть предложена реабилитация».
Для восстановления функции легких пульмонологи используют российский препарат «Лонгидаза». Его эффективность и безопасность проверены клинической практикой и результатами многоцентрового исследования DISSOLVE.
В исследовании приняли участие 160 пациентов из 13 медицинских центров. Его результаты представила главный внештатный специалист-пульмонолог Уральского федерального округа, профессор, д. м. н. Галина Игнатова.
Подтвердилось, что включение «Лонгидазы» в схему лечения способствовало восстановлению легких — уменьшению одышки, улучшению показателя функции легких и насыщения крови кислородом, повышению толерантности к физической нагрузке (тест 6-минутной ходьбы). Для восстановления работоспособности и уменьшения общей слабости это может быть особенно важно.
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Препарат «Лонгидаза» способствует восстановлению легких после коронавируса. К такому выводу пришли врачи на совете экспертов «Поражения легких при постковидном синдроме» в Москве. Из данных Сеченовского университета следует, что спустя полгода после выписки из госпиталя 47,1% пациентов наблюдают продолжающиеся респираторные симптомы. Как рассказал врач-пульмонолог, профессор, д. м. н., доцент Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Виталий Середа, в медицинском сообществе достигнут консенсус о том, что «лицам, перенесшим COVID-19 и имеющим стойкие респираторные симптомы, должна быть предложена реабилитация». Для восстановления функции легких пульмонологи используют российский препарат «Лонгидаза». Его эффективность и безопасность проверены клинической практикой и результатами многоцентрового исследования DISSOLVE. В исследовании приняли участие 160 пациентов из 13 медицинских центров. Его результаты представила главный внештатный специалист-пульмонолог Уральского федерального округа, профессор, д. м. н. Галина Игнатова. Подтвердилось, что включение «Лонгидазы» в схему лечения способствовало восстановлению легких — уменьшению одышки, улучшению показателя функции легких и насыщения крови кислородом, повышению толерантности к физической нагрузке (тест 6-минутной ходьбы). Для восстановления работоспособности и уменьшения общей слабости это может быть особенно важно.