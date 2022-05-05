Крупнейший пермский производитель бумаги выбрался из убытков

Убытки на предприятии объясняли падением спроса на газетную бумагу из-за пандемии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Акционерное общество «Соликамскбумпром» (Соликамск, Пермский край) перестало быть убыточным и закончило прошлый год с прибылью. Финансовая отчетность предприятия опубликована на сервисе СБИС.

«В 2021 году выручка составила 17,1 млрд, чистая прибыль — 2 млрд рублей», указано в документе. Позапрошлый год предприятие завершило с выручкой 11,5 млрд рублей и чистым убытком в 1,8 млрд рублей.

Убытки в руководстве акционерного общества объясняли неблагоприятной ситуацией на рынке газетной бумаги из-за пандемии коронавируса. Среди причин также называли снижение объемов производства во время освоения новых видов продукции. Речь идет о выпуске бумаги для средних слоев гофрокартона.

АО «Соликамскбумпром» было создано в 1992 году. Основным видом деятельности является производство газетной и оберточной бумаги.