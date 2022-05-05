В Екатеринбурге меняют шефа бюро Интерпола. Фамилия

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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, совещание, руки за спиной, парадная форма, силовики, сотрудники уфсин
На вакантную должность назначили замглавы собственной безопасности свердловской полиции Фото:

Первый замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) ГУ МВД России по Свердловской области полковник Дмитрий Курганов станет главой свердловского бюро Интерпола. Об этом назначении URA.RU рассказали источники в силовых структурах.

«Дмитрия Курганова назначили начальником свердловского бюро Интерпола вместо Андрея Черникова» — сообщил инсайдер. В пресс-службе свердловской полиции информацию не подтвердили, но и не опровергли, заявив, что «всему свое время».

Свердловское бюро Интерпола является частью международной организации уголовной полиции. В основные направления работы свердловского подразделения международной полиции входит борьба с организованной преступностью, экономическими преступлениями и с преступлениями общеуголовной направленности.

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Первый замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) ГУ МВД России по Свердловской области полковник Дмитрий Курганов станет главой свердловского бюро Интерпола. Об этом назначении URA.RU рассказали источники в силовых структурах. «Дмитрия Курганова назначили начальником свердловского бюро Интерпола вместо Андрея Черникова» — сообщил инсайдер. В пресс-службе свердловской полиции информацию не подтвердили, но и не опровергли, заявив, что «всему свое время». Свердловское бюро Интерпола является частью международной организации уголовной полиции. В основные направления работы свердловского подразделения международной полиции входит борьба с организованной преступностью, экономическими преступлениями и с преступлениями общеуголовной направленности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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