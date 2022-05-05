На вакантную должность назначили замглавы собственной безопасности свердловской полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) ГУ МВД России по Свердловской области полковник Дмитрий Курганов станет главой свердловского бюро Интерпола. Об этом назначении URA.RU рассказали источники в силовых структурах.

«Дмитрия Курганова назначили начальником свердловского бюро Интерпола вместо Андрея Черникова» — сообщил инсайдер. В пресс-службе свердловской полиции информацию не подтвердили, но и не опровергли, заявив, что «всему свое время».

Свердловское бюро Интерпола является частью международной организации уголовной полиции. В основные направления работы свердловского подразделения международной полиции входит борьба с организованной преступностью, экономическими преступлениями и с преступлениями общеуголовной направленности.