Кадыров раскрыл заработок добровольцев на Украине

05 мая 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Каждую неделю из Чечни на Украину отправляются 200 добровольцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцы, которые отправляются на Украину после подготовки в Чечне, получают 300 тысяч рублей в день отъезда и ежедневно 53 доллара от Министерства обороны РФ. Об этом сообщается в видеоролике, размещенном в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. «Прибывшим в Чечню добровольцам полностью оплачивается проезд, предоставляются комфортные условия проживания и трехразовое питание. В день отправки им перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, вдобавок каждые сутки им перечисляется на счет 53 доллара от Минобороны России», — говорит закадровый голос. В видеоролике также сообщается, что еженедельно из Чечни в зону боевых действий на Украине отправляются 200 добровольцев. Все они проходят обучение на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что действия России были превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Добровольцы, которые отправляются на Украину после подготовки в Чечне, получают 300 тысяч рублей в день отъезда и ежедневно 53 доллара от Министерства обороны РФ. Об этом сообщается в видеоролике, размещенном в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. «Прибывшим в Чечню добровольцам полностью оплачивается проезд, предоставляются комфортные условия проживания и трехразовое питание. В день отправки им перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, вдобавок каждые сутки им перечисляется на счет 53 доллара от Минобороны России», — говорит закадровый голос. В видеоролике также сообщается, что еженедельно из Чечни в зону боевых действий на Украине отправляются 200 добровольцев. Все они проходят обучение на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что действия России были превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию.