Кадыров раскрыл заработок добровольцев на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Каждую неделю из Чечни на Украину отправляются 200 добровольцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Добровольцы, которые отправляются на Украину после подготовки в Чечне, получают 300 тысяч рублей в день отъезда и ежедневно 53 доллара от Министерства обороны РФ. Об этом сообщается в видеоролике, размещенном в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Прибывшим в Чечню добровольцам полностью оплачивается проезд, предоставляются комфортные условия проживания и трехразовое питание. В день отправки им перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, вдобавок каждые сутки им перечисляется на счет 53 доллара от Минобороны России», — говорит закадровый голос.

В видеоролике также сообщается, что еженедельно из Чечни в зону боевых действий на Украине отправляются 200 добровольцев. Все они проходят обучение на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что действия России были превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Добровольцы, которые отправляются на Украину после подготовки в Чечне, получают 300 тысяч рублей в день отъезда и ежедневно 53 доллара от Министерства обороны РФ. Об этом сообщается в видеоролике, размещенном в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. «Прибывшим в Чечню добровольцам полностью оплачивается проезд, предоставляются комфортные условия проживания и трехразовое питание. В день отправки им перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, вдобавок каждые сутки им перечисляется на счет 53 доллара от Минобороны России», — говорит закадровый голос. В видеоролике также сообщается, что еженедельно из Чечни в зону боевых действий на Украине отправляются 200 добровольцев. Все они проходят обучение на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что действия России были превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...