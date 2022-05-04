Тюменские власти раскрыли расходы на проведение выборов. Суммы хватило бы на постройку школы

05 мая 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

На выборы-2021 из бюджета потратили более 650 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы в Тюменской области — 2021 Более 650,5 млн рублей было потрачено из бюджета Тюменской области на проведение выборов в 2021 году. Такие данные указаны в отчете об исполнении регионального бюджета (имеется в распоряжении URA.RU). Почти такую сумму областные власти, как ранее писало URA.RU, планируют потратить на строительство школы в Тюмени. «Обеспечение проведения выборов и референдумов — 650,57 млн рублей», — значится в документе. Большая часть этой суммы — 607,693 млн рублей — была потрачена на выборы в Тюменскую областную думу. Выборы в Государственную и Тюменскую областную думы прошли в регионе с 17 по 19 сентября 2021 гола. По итогам плебисцита, 38 из 48 мест в региональном парламенте получила «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР — по четыре мандата, «Справедливая Россия — За правду» — два. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Более 650,5 млн рублей было потрачено из бюджета Тюменской области на проведение выборов в 2021 году. Такие данные указаны в отчете об исполнении регионального бюджета (имеется в распоряжении URA.RU). Почти такую сумму областные власти, как ранее писало URA.RU, планируют потратить на строительство школы в Тюмени. «Обеспечение проведения выборов и референдумов — 650,57 млн рублей», — значится в документе. Большая часть этой суммы — 607,693 млн рублей — была потрачена на выборы в Тюменскую областную думу. Выборы в Государственную и Тюменскую областную думы прошли в регионе с 17 по 19 сентября 2021 гола. По итогам плебисцита, 38 из 48 мест в региональном парламенте получила «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР — по четыре мандата, «Справедливая Россия — За правду» — два.