Более 650,5 млн рублей было потрачено из бюджета Тюменской области на проведение выборов в 2021 году. Такие данные указаны в отчете об исполнении регионального бюджета (имеется в распоряжении URA.RU). Почти такую сумму областные власти, как ранее писало URA.RU, планируют потратить на строительство школы в Тюмени.
«Обеспечение проведения выборов и референдумов — 650,57 млн рублей», — значится в документе. Большая часть этой суммы — 607,693 млн рублей — была потрачена на выборы в Тюменскую областную думу.
Выборы в Государственную и Тюменскую областную думы прошли в регионе с 17 по 19 сентября 2021 гола. По итогам плебисцита, 38 из 48 мест в региональном парламенте получила «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР — по четыре мандата, «Справедливая Россия — За правду» — два.
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Более 650,5 млн рублей было потрачено из бюджета Тюменской области на проведение выборов в 2021 году. Такие данные указаны в отчете об исполнении регионального бюджета (имеется в распоряжении URA.RU). Почти такую сумму областные власти, как ранее писало URA.RU, планируют потратить на строительство школы в Тюмени. «Обеспечение проведения выборов и референдумов — 650,57 млн рублей», — значится в документе. Большая часть этой суммы — 607,693 млн рублей — была потрачена на выборы в Тюменскую областную думу. Выборы в Государственную и Тюменскую областную думы прошли в регионе с 17 по 19 сентября 2021 гола. По итогам плебисцита, 38 из 48 мест в региональном парламенте получила «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР — по четыре мандата, «Справедливая Россия — За правду» — два.