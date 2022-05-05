В Челябинске начнут строить новый микрорайон

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Виды Челябинска с гранд-отеля Видгоф. Дорожные работы на проспекте Ленина. Челябинск, дым, трубы, чгрэс, фортум, район чтз, тракторозаводский район
Общая площадь застройки ЧТЗ составит 56,2 га Фото:

Возведение современного жилого комплекса планируют в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Современный жилой комплекс планируют возвести в границах улиц Бажова, Горького, Салютная и Артиллерийская. Инициатором строительства выступает компания „УралАртСтрой“», — отметили URA.RU в пресс-службе.

Проект предусматривает строительство многоквартирных жилых домов высотой до 18 этажей. Площадь нового жилья составляет до 270 тысяч кв. м. В комплексе предусмотрено строительство детского сада на 220 мест и школы на 1250 мест.

Строительство нового микрорайона пройдет в 6 этапов с 2022 по 2027 годы. На публичных слушаниях 9 мая в Доме архитектора жители рассмотрят документацию по планировке территории.

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Возведение современного жилого комплекса планируют в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Современный жилой комплекс планируют возвести в границах улиц Бажова, Горького, Салютная и Артиллерийская. Инициатором строительства выступает компания „УралАртСтрой“», — отметили URA.RU в пресс-службе. Проект предусматривает строительство многоквартирных жилых домов высотой до 18 этажей. Площадь нового жилья составляет до 270 тысяч кв. м. В комплексе предусмотрено строительство детского сада на 220 мест и школы на 1250 мест. Строительство нового микрорайона пройдет в 6 этапов с 2022 по 2027 годы. На публичных слушаниях 9 мая в Доме архитектора жители рассмотрят документацию по планировке территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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