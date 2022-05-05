Аппарат губернатора ЯНАО заработал миллионы рублей на штрафах

Депутаты готовятся рассмотреть отчет об исполнении окружного бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аппарат губернатора ЯНАО путем взыскания различных административных штрафов и на межбюджетных трансфертах из регионов РФ для обеспечения сенаторов и депутатов заработал в бюджет региона в 2021 году порядка 13 миллионов рублей. Это информация опубликована в приложении к отчету об исполнении окружного бюджета на сайте заксобрания региона.

«Доходы окружного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год. Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа — 12 989 998,87 рубля», — говорится в документе.

Из этих денег межбюджетные трансферты составляют 8 миллионов рублей. Все остальное — это взыскания или штрафы. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее из этого же отчета стало известно количество денег, которое власти потратили на свой пиар. Из бюджета на СМИ израсходовали порядка двух миллиардов.