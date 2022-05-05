Лепс споет в госпитале Екатеринбурга для раненных в спецоперации. А потом поедет в «Экспо»

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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, лепс григорий
Григорий Лепс выступит на двух закрытых концертах Фото:

Певец Григорий Лепс прилетит в Екатеринбург и устроит два концерта для солдат, раненых во время спецоперации на Украине. Концерт в госпитале Лепс проведет под гитару, а затем поговорит с солдатами, сообщил источник URA.RU в резиденции губернатора.

«В Екатеринбурге пройдет два закрытых концерта с Григорием Лепсом. Первый пройдет в госпитале, где лечатся раненные в спецоперации на Украине солдаты, а второй — в „Екатеринбург-Экспо“», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что на концерты пригласили ветеранов и военных, а также медиков, участвовавших в боевых действиях. На мероприятие в «Екатеринбург-Экспо» придут более 600 медиков и родственники раненых солдат, а также беженцы из Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Перед войсками РФ стоит задача провести денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы обезопасить русскоязычное население республик и предотвратить удар ВСУ по территориям России и Белоруссии.

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Певец Григорий Лепс прилетит в Екатеринбург и устроит два концерта для солдат, раненых во время спецоперации на Украине. Концерт в госпитале Лепс проведет под гитару, а затем поговорит с солдатами, сообщил источник URA.RU в резиденции губернатора. «В Екатеринбурге пройдет два закрытых концерта с Григорием Лепсом. Первый пройдет в госпитале, где лечатся раненные в спецоперации на Украине солдаты, а второй — в „Екатеринбург-Экспо“», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что на концерты пригласили ветеранов и военных, а также медиков, участвовавших в боевых действиях. На мероприятие в «Екатеринбург-Экспо» придут более 600 медиков и родственники раненых солдат, а также беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Перед войсками РФ стоит задача провести денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы обезопасить русскоязычное население республик и предотвратить удар ВСУ по территориям России и Белоруссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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