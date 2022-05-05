Лепс споет в госпитале Екатеринбурга для раненных в спецоперации. А потом поедет в «Экспо»

05 мая 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Григорий Лепс выступит на двух закрытых концертах Фото: Анна Майорова © URA.RU Певец Григорий Лепс прилетит в Екатеринбург и устроит два концерта для солдат, раненых во время спецоперации на Украине. Концерт в госпитале Лепс проведет под гитару, а затем поговорит с солдатами, сообщил источник URA.RU в резиденции губернатора. «В Екатеринбурге пройдет два закрытых концерта с Григорием Лепсом. Первый пройдет в госпитале, где лечатся раненные в спецоперации на Украине солдаты, а второй — в „Екатеринбург-Экспо“», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что на концерты пригласили ветеранов и военных, а также медиков, участвовавших в боевых действиях. На мероприятие в «Екатеринбург-Экспо» придут более 600 медиков и родственники раненых солдат, а также беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Перед войсками РФ стоит задача провести денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы обезопасить русскоязычное население республик и предотвратить удар ВСУ по территориям России и Белоруссии. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Певец Григорий Лепс прилетит в Екатеринбург и устроит два концерта для солдат, раненых во время спецоперации на Украине. Концерт в госпитале Лепс проведет под гитару, а затем поговорит с солдатами, сообщил источник URA.RU в резиденции губернатора. «В Екатеринбурге пройдет два закрытых концерта с Григорием Лепсом. Первый пройдет в госпитале, где лечатся раненные в спецоперации на Украине солдаты, а второй — в „Екатеринбург-Экспо“», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что на концерты пригласили ветеранов и военных, а также медиков, участвовавших в боевых действиях. На мероприятие в «Екатеринбург-Экспо» придут более 600 медиков и родственники раненых солдат, а также беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Перед войсками РФ стоит задача провести денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы обезопасить русскоязычное население республик и предотвратить удар ВСУ по территориям России и Белоруссии.