Спикер думы Екатеринбурга разыграл телевизор на митинге к 9 Мая. Фото, видео

05 мая 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

Телевизор разыграли среди подписчиков Игоря Володина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин разыграл телевизор среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте», которые ставили лайки и делали репосты его записи. Лотерея проходила на митинге, посвященном победе в Великой Отечественной войне, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Ведущий лопал шарики, в каждом из которых находилось имя подписчика Володина в соцсети „ВКонтакте“. Победителем оказалась Лариса Курганова, которая поднялась на сцену и получила обещанный телевизор», — сообщил корреспондент. Лотерея прошла после официальной части митинга, на которой ветераны возлагали цветы на аллее педагогического университета. Затем перед участниками митинга выступали творческие коллективы и певцы, исполнявшие песни о Великой Отечественной войне. На мероприятие пришли десятки человек. Многие принесли с собой флаги и портреты своих родственников, участвовавших в войне. «Поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны — Днем Победы. Особую благодарность я хочу выразить всем нашим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, которые отстояли самое главное, что у нас есть, — свободу», — сказал Володин ветеранам, пришедшим на митинг. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин разыграл телевизор среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте», которые ставили лайки и делали репосты его записи. Лотерея проходила на митинге, посвященном победе в Великой Отечественной войне, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Ведущий лопал шарики, в каждом из которых находилось имя подписчика Володина в соцсети „ВКонтакте“. Победителем оказалась Лариса Курганова, которая поднялась на сцену и получила обещанный телевизор», — сообщил корреспондент. Лотерея прошла после официальной части митинга, на которой ветераны возлагали цветы на аллее педагогического университета. Затем перед участниками митинга выступали творческие коллективы и певцы, исполнявшие песни о Великой Отечественной войне. На мероприятие пришли десятки человек. Многие принесли с собой флаги и портреты своих родственников, участвовавших в войне. «Поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны — Днем Победы. Особую благодарность я хочу выразить всем нашим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, которые отстояли самое главное, что у нас есть, — свободу», — сказал Володин ветеранам, пришедшим на митинг.