Михаил Кузнецов в своем стихотворении подчеркнул, что доверят действиям Владимира Путина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга Михаил Кузнецов прочел стихотворение, в котором поддержал спецоперацию РФ на Украине и действия президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Нужна одна, одна на всех победа, чтобы воплотить в жизнь путинский приказ», — прочел Кузнецов во время митинга-концерта, посвященного победе в Великой Отечественной войне. Он призвал к единству и подчеркнул, что его соратники также борются с русофобией.

«И пусть народ единство обретает и как один за Русь встает, пока он президенту доверяет — коварный план США не пройдет!» — заключил Кузнецов.

Одним из организаторов митинга выступил спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин. Он анонсировал мероприятие в социальных сетях.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины необходима, чтобы сохранить жизни русскоязычного населения ДНР, ЛНР и не позволить ВСУ напасть на Россию и Белоруссию.