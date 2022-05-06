Диетолог перечислил напитки, от которых стоит отказаться навсегда

Из-за газировки повреждаются сосуды и может развиться диабет, сказал Антон Поляков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Человеку стоит отказаться от пакетированных соков, газировки, сладких алкогольных напитков, чтобы избежать развития опасных заболеваний. Об этом URA.RU рассказал психолог, диетолог Антон Поляков.

«Пакетированные соки нужно убирать. Там кроме сахара, ароматизаторов и консервантов ничего нет. Не выращивается столько фруктов, хотя пишут, что 100% сок. Если хочется, выжми апельсин, а лучше съешь целиком, будет больше пользы за счет пищевых волокон. Точно не надо энергетики и алкогольные напитки с сахаром, различные коктейльные. Из-за них в два раза быстрее убивается поджелудочная железа, гораздо быстрее можно заработать реактивный панкреатит, сахарный диабет второго типа», — сказал Антон Поляков.

Отдельно врач рассказал о вреде газировок. «Любой сладкий газированный напиток является вредным для организма по нескольким причинам. Раздражение вкусовых рецепторов газированным напитком перевозбуждает центры пищевого поведения и центры жажды. Человек начинает больше пить и есть. Не случайно, что во всех популярных фастфудах подают именно газированные напитки. Это повышает шансы, что человек пойдет и дозакажет еще что-нибудь», — отметил диетолог. По его словам, это может привести к появлению избыточного веса и ожирению.

Также большое количество газированных напитков способствует развитию опасных заболеваний. «Большая концентрация глюкозы в крови повреждает сосуды. Надпочечники и острые гормоны стресс адаптации, типа адреналина и норадреналина реагируют на высокую концентрацию сахара. Поэтому дети становятся перевозбужденными после сладкого. Вырабатывается кортизол — гормон хронической стресс-адаптации, который тоже провоцирует инсулинорезистентность и способствует развитию сахарного диабета», — предупредил Поляков.

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