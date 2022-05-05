Туристы чаще стали выбирать Челябинскую область для путешествий. Видео

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Туристов привлекают сплавы по горным рекам Фото:

Любители активного отдыха стали чаще выбирать Челябинскую область для туризма. Их привлекают сплавы по горным рекам, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Направление с возрастающим спросом — это Южный Урал. Башкирия и Челябинская область особенно привлекают любителей активного отдыха. Лучших мест для сплава по горным рекам, кажется, не найти», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на экспертов АТОР.

Продажи туров внутри страны за год выросли до 25%, говорят в АТОР. Самым популярным среди туристов в майские праздники остается Сочи. На втором месте — Санкт-Петербург, где заполняемость отелей к 9 мая составила 90%. Также россияне стали чаще путешествовать в Калининград. Они выбирают короткие поездки на выходные в соседние регионы, например, из Москвы в Тулу и Ярославль, из Санкт-Петербурга в Псков и Новгород.

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Любители активного отдыха стали чаще выбирать Челябинскую область для туризма. Их привлекают сплавы по горным рекам, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). «Направление с возрастающим спросом — это Южный Урал. Башкирия и Челябинская область особенно привлекают любителей активного отдыха. Лучших мест для сплава по горным рекам, кажется, не найти», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на экспертов АТОР. Продажи туров внутри страны за год выросли до 25%, говорят в АТОР. Самым популярным среди туристов в майские праздники остается Сочи. На втором месте — Санкт-Петербург, где заполняемость отелей к 9 мая составила 90%. Также россияне стали чаще путешествовать в Калининград. Они выбирают короткие поездки на выходные в соседние регионы, например, из Москвы в Тулу и Ярославль, из Санкт-Петербурга в Псков и Новгород.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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