Туристов привлекают сплавы по горным рекам Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Любители активного отдыха стали чаще выбирать Челябинскую область для туризма. Их привлекают сплавы по горным рекам, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Направление с возрастающим спросом — это Южный Урал. Башкирия и Челябинская область особенно привлекают любителей активного отдыха. Лучших мест для сплава по горным рекам, кажется, не найти», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на экспертов АТОР.

Продажи туров внутри страны за год выросли до 25%, говорят в АТОР. Самым популярным среди туристов в майские праздники остается Сочи. На втором месте — Санкт-Петербург, где заполняемость отелей к 9 мая составила 90%. Также россияне стали чаще путешествовать в Калининград. Они выбирают короткие поездки на выходные в соседние регионы, например, из Москвы в Тулу и Ярославль, из Санкт-Петербурга в Псков и Новгород.