Володин озвучил цель спецоперации на Украине

05 мая 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин уверен, что Украина будет мирным демократическим государством Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России необходимо сделать все, чтобы Украина стала мирным демократическим суверенным государством. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». «Надо сейчас завершить операцию, необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным демократическим государством, суверенным, безъядерным. В каких границах — это уже решать самой Украине и ее гражданам», — сказал Володин. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщал, чем закончится спецоперация на Украине. По словам главы МИДа, конфликт закончится договором, однако его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Тем временем, в Минобороны РФ сообщили, что задачей второго этапа спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одна из основных целей данной операции — помощь жителям Донбасса, восемь лет подвергавшимся обстрелам со стороны ВСУ. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

России необходимо сделать все, чтобы Украина стала мирным демократическим суверенным государством. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». «Надо сейчас завершить операцию, необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным демократическим государством, суверенным, безъядерным. В каких границах — это уже решать самой Украине и ее гражданам», — сказал Володин. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщал, чем закончится спецоперация на Украине. По словам главы МИДа, конфликт закончится договором, однако его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Тем временем, в Минобороны РФ сообщили, что задачей второго этапа спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одна из основных целей данной операции — помощь жителям Донбасса, восемь лет подвергавшимся обстрелам со стороны ВСУ.