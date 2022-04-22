В Минобороны раскрыли задачу второго этапа спецоперации

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В Минобороны назвали задачи второй фазы спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Задачей российских войск на второй фазе спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

«Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины. Он также даст Вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», — передает ТАСС слова Миннекаева.

Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. По его итогам, был существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, отчитались в Минобороны. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные начали новый этап спецоперации на Украине.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ Владимир Путин анонсировал 24 февраля. По его словам одна из основных целей данной операции — помощь жителям Донбасса, восемь лет подвергавшимся обстрелам со стороны ВСУ.

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Задачей российских войск на второй фазе спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев. «Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины. Он также даст Вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», — передает ТАСС слова Миннекаева. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. По его итогам, был существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, отчитались в Минобороны. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные начали новый этап спецоперации на Украине. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ Владимир Путин анонсировал 24 февраля. По его словам одна из основных целей данной операции — помощь жителям Донбасса, восемь лет подвергавшимся обстрелам со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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