В Минобороны раскрыли задачу второго этапа спецоперации

В Минобороны назвали задачи второй фазы спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Задачей российских войск на второй фазе спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

«Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины. Он также даст Вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», — передает ТАСС слова Миннекаева.

Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. По его итогам, был существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, отчитались в Минобороны. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные начали новый этап спецоперации на Украине.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ Владимир Путин анонсировал 24 февраля. По его словам одна из основных целей данной операции — помощь жителям Донбасса, восемь лет подвергавшимся обстрелам со стороны ВСУ.