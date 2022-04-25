25 апреля 2022

Лавров рассказал, чем закончится спецоперация РФ на Украине

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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, сималенд, лавров сергей
Украинский конфликт закончится подписанием договора, заявил Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал Лавров эфире «Первого канала». «Мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», — подчеркнул глава дипведомства.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. На встрече в Стамбуле Киев отказался от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Украина нарушила это обещание. Кроме того, 25 апреля Киев отказался менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.

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Конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал Лавров эфире «Первого канала». «Мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», — подчеркнул глава дипведомства. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. На встрече в Стамбуле Киев отказался от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Украина нарушила это обещание. Кроме того, 25 апреля Киев отказался менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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