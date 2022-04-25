Лавров рассказал, чем закончится спецоперация РФ на Украине

26 апреля 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал Лавров эфире «Первого канала». «Мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», — подчеркнул глава дипведомства. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. На встрече в Стамбуле Киев отказался от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Украина нарушила это обещание. Кроме того, 25 апреля Киев отказался менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.