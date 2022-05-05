05 мая 2022

Володин поставил точку в вопросе всеобщей мобилизации в России

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Организационное собрание фракции политической партии
В России не планируется всеобщая мобилизация населения, заявил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Всеобщей мобилизации россиян для участия в спецоперации на Украине не будет. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу», — заявил Вячеслав Володин, отвечая на соответствующий вопрос.

Из различных неофициальных источников с начала спецоперации на Украине появляются сообщения о проведении всеобщей мобилизации в РФ. Якобы президент РФ Владимир Путин объявит об этом решении 9 мая. В Кремле опровергли эту информацию. В беседе с URA.RU военные эксперты раскрыли, кто бы пошел на фронт первым, если бы мобилизацию объявили. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также заявил, что информация о подготовке всеобщей мобилизации — фейк.

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Всеобщей мобилизации россиян для участия в спецоперации на Украине не будет. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». «Нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу», — заявил Вячеслав Володин, отвечая на соответствующий вопрос. Из различных неофициальных источников с начала спецоперации на Украине появляются сообщения о проведении всеобщей мобилизации в РФ. Якобы президент РФ Владимир Путин объявит об этом решении 9 мая. В Кремле опровергли эту информацию. В беседе с URA.RU военные эксперты раскрыли, кто бы пошел на фронт первым, если бы мобилизацию объявили. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также заявил, что информация о подготовке всеобщей мобилизации — фейк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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